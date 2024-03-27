В США высказались о сроках предоставления помощи Украине

Конгрессмен Оглс: США не окажут помощь Украине, пока не обезопасят свои границы

США не окажут помощь Украине, пока не обезопасят границы собственного государства. Об этом заявил конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox Business.

«В нашей стране на свободе разгуливает иранский убийца... Но о чем мы говорим? Мы говорим об Украине», — высказался он о сроках предоставления помощи.

Оглс подчеркнул, что президент США Джо Байден подвергает американских граждан опасности, не делая ничего для их защиты. При этом Конгресс постоянно хотят склонить к одобрению предоставления нового пакета помощи Киеву.

«Хватит! Никакие другие вопросы не должны поступать на рассмотрение [Конгресса США] до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность и не закроем эту границу», — заключил конгрессмен.

Ранее глава Комитета Палаты представителей Конгресса США по внешней политике Майкл Маккол рассказал, что законодательный орган планирует провести голосование о предоставлении помощи Украине после Пасхи, которую западные конфессии христианства отмечают 31 марта.