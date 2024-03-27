Путин начал первую после выборов региональную поездку и приехал в Торжок

Президент России Владимир Путин начал первую после выборов региональную поездку и в среду, 27 марта, приехал в город Торжок в Тверской области, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эта поездка связана с Днем работника культуры, который отмечался накануне. Приехав в город, Путин первым делом посетил выставочный комплекс «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, где глава государства осмотрел уникальные коллекции.

После этого, по словам представителя Кремля, российский лидер намерен посетить музейный комплекс «Гостиница Пожарских». Там он встретится с работниками культуры Тверской области. Далее по планам Путин должен побеседовать с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

21 марта стало известно, что действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов на выборах главы государства и одержал на них победу.