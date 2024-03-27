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09:35, 27 марта 2024Мир

Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Захарова: Запад поменял реакцию на теракт в «Крокусе», чтобы не быть за бортом

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запад поменял реакцию на теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем 22 марта, чтобы не «остаться за бортом». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они пришли вчера, пришли в том числе и западники, в наше министерство [МИД России] и они поняли, что несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте, метрополии, мир уже шагнул вперед», — подчеркнула она.

Дипломат также отметила, что западные страны останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к чудовищной трагедии в «Крокусе». Тем более, по ее словам, мировое большинство не оставило западным лидерам ни шанса на то, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.

Ранее Захарова раскритиковала позицию США по теракту в Подмосковье. Она заявила, что ангажированность и вовлеченность Вашингтона в эту историю очевидна.

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      Виктория Кондратьева
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