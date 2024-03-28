Экс-прокурор Уотергейта заявил о необычном решении «заткнуть рот» Трампу

Экс-прокурор Акерман: решение заткнуть рот Трампу является необычным

Решение суда Нью-Йорка «заткнуть рот» экс-президенту США Дональду Трампу, запретив ему высказываться по одному из судебных дел, является необычным. Об этом заявил бывший прокурор Уторегейтского скандала Ник Акерман, передает телеканал Fox News.

По мнению юриста, подобное решение было принято из-за резких слов Трампа в адрес судьи, которого он обвинил в принятии «незаконного, антиамериканского и неконституционного» приказа.

«Трамп единственный, кого я когда-либо видел, делающим это [оскорбляющим судью], и делающим это таким возмутительным образом, что это действительно вынудило суды определить, где заканчивается Первая поправка и где нам нужен приказ о затыкании рта, чтобы защитить судебную систему?» — отметил Акерман.

Ранее судья Хуан Мерчан наложил запрет на Трампа о разглашении данных по делу о выплате штрафа за сокрытие информации о своем состоянии. Таким образом он удовлетворил просьбу окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. Предполагается, что бизнесмен не может делать или предписывать другим делать публичные заявления о свидетелях, об их адвокатах по делу, или о сотрудниках суда.