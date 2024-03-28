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20:29, 28 марта 2024Из жизни

Илон Маск увидел нового любовника бывшей девушки и отписался от нее

Илон Маск отписался от бывшей девушки и подписался на контент против депрессии
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Миллиардер Илон Маск отписался в соцсети X (бывший Twitter) от своей бывшей девушки — певицы Граймс (Клэр Буше). Об этом сообщает издание The Byte.

23 марта Граймс опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) снимок с новым любовником. На фото не указано его имя, но, по слухам, это итальянский диджей Маттео Миллери.

Маск увидел пост Граймс спустя три дня. После этого он отписался от ее аккаунта. В тот же день он подписался на аккаунт @healyourdepress, обещающий «излечить вашу тревогу или депрессию» при помощи умиротворяющего контента.

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Граймс и Маск встречались с 2018 года. В 2021-м Граймс обнаружила, что, пока она ждала третьего ребенка, Маск зачал еще двух детей с Шивон Зилис — директором по спецпроектам в его компании Neuralink. После этого они расстались, но сохранили дружеские отношения.

У Маска десять детей от трех разных матерей, причем пятеро из них появились на свет за последние три года. В 2004-м у Маска и его первой жены, писательницы Джастин Уилсон, родилась двойня, а в 2006 году — тройня. После 2018 года у Илона Маска и певицы Граймс родились три ребенка. Еще двоих детей в 2021-м родила Шивон Зиллис.

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      Олег Парамонов
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