МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

МВД: полиция опознала машину террористов по камерам видеонаблюдения из «Крокуса»

Полицейским удалось вычислить машину террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл», по камерам видеонаблюдения. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видеозаписи были просмотрены в охваченном огнем здании

Волк сообщила, что в день теракта на место происшествия приехали начальник полиции УМВД России по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков.

Они вошли в здание, охваченное пожаром, и пока огонь не распространился до серверной, изъяли видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в теракте. Кроме того, по записям правоохранители могли установить маршрут их следования.

Полицейские взломали дверь и просмотрели видеоматериалы вместе с сотрудниками ФСБ. На кадрах они заметили машину, на которой могли уехать предполагаемые преступники. Благодаря этим данным следователи выяснили, куда направились подозреваемые, и задержали их.

Полицейские восстановили картину произошедшего

Новиков рассказал, что 22 марта ему от дежурного поступило сообщение о том, что в здании «Крокус Сити Холл» происходит возгорание и слышны звуки выстрелов.

«Прибыв на место, я увидел, что отсюда [указывает на выход] выбегают люди. Я сказал им, чтобы отбежали на безопасное расстояние и указал, где находятся кареты скорой помощи. Встретил начальника полиции, нам от начальника УМВД поступило указание просмотреть камеры видеонаблюдения», — сообщил он.

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Мягков рассказал, что они с заместителем и сотрудниками ФСБ поднялись на четвертый этаж по задымленной лестнице к серверной, выломали дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб. «Это позволило установить маршрут движения и задержать их», — добавил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.