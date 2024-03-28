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12:25, 28 марта 2024Силовые структуры

МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

МВД: полиция опознала машину террористов по камерам видеонаблюдения из «Крокуса»

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Полицейским удалось вычислить машину террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл», по камерам видеонаблюдения. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видеозаписи были просмотрены в охваченном огнем здании

Волк сообщила, что в день теракта на место происшествия приехали начальник полиции УМВД России по Красногорску полковник полиции Максим Мягков и его заместитель подполковник полиции Дмитрий Новиков.

Они вошли в здание, охваченное пожаром, и пока огонь не распространился до серверной, изъяли видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в теракте. Кроме того, по записям правоохранители могли установить маршрут их следования.

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Полицейские взломали дверь и просмотрели видеоматериалы вместе с сотрудниками ФСБ. На кадрах они заметили машину, на которой могли уехать предполагаемые преступники. Благодаря этим данным следователи выяснили, куда направились подозреваемые, и задержали их.

Полицейские восстановили картину произошедшего

Новиков рассказал, что 22 марта ему от дежурного поступило сообщение о том, что в здании «Крокус Сити Холл» происходит возгорание и слышны звуки выстрелов.

«Прибыв на место, я увидел, что отсюда [указывает на выход] выбегают люди. Я сказал им, чтобы отбежали на безопасное расстояние и указал, где находятся кареты скорой помощи. Встретил начальника полиции, нам от начальника УМВД поступило указание просмотреть камеры видеонаблюдения», — сообщил он.

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Мягков рассказал, что они с заместителем и сотрудниками ФСБ поднялись на четвертый этаж по задымленной лестнице к серверной, выломали дверь, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором скрылись преступники, и незамедлительно передали данные в оперативный штаб. «Это позволило установить маршрут движения и задержать их», — добавил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Варвара Кошечкина
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