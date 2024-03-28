ФСБ раскрыла итоги борьбы с подпольными оружейниками за три месяца

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 48 регионах за три месяца

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в 48 регионах за три месяца. Итоги борьбы раскрыли РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержаны 134 жителя разных городов за модернизацию оружия и изготовление боеприпасов в подпольных мастерских. У них изъято 562 единицы огнестрельного оружия и свыше 30 килограммов взрывчатки.

В противодействии незаконному обороту оружия также участвовали сотрудники МВД и Росгвардии, отметили в ЦОС.

В 28 подпольных мастерских найдены пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, гранатометы и огнеметы.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Республике Коми была накрыта преступная группировка подпольных оружейников. Три россиянина организовали мастерскую по изготовлению боевого оружия из охолощенных образцов для последующего сбыта через интернет. Суд приговорил их к срокам от четырех до восьми лет колонии.