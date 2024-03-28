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16:21, 28 марта 2024Культура

Поэт Дмитрий Кравченко примет участие в ярмарке non/fictioNвесна

Поэт Дмитрий Кравченко примет участие в ярмарке non/fictioNвесна
Дмитрий Кравченко

Дмитрий Кравченко. Фото: пресс-служба non/fictioNвесна

Поэт, член Союза российских писателей, член Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации, блогер с аудиторией более двух миллионов подписчиков, автор восьми книг, руководитель молодежного поэтического проекта «ЛитГост», лауреат всероссийских поэтических конкурсов Дмитрий Кравченко примет участие в ярмарке non/fictioNвесна. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Кравченко участвует в двух мероприятиях программы, которые состоятся в четверг, 4 апреля. Так, гости увидят поэта на поэтических чтениях, где выступят резиденты проекта «ЛитГост» — молодые поэты и музыкальные исполнители, которые представят зрителям авторские произведения на различные темы. Среди участников — победители и лауреаты различных поэтических конкурсов, члены творческих союзов и объединений, авторы поэтических книг и музыкальных альбомов. В их числе Анастасия Бондарева, Андрей Пашута, Ирина Меркулова, Катерина Крюк, Андрей Медведев, Злата Маркина, Александр Уткин, Сава Роскин, Юлия Анохина, Алина Савенко, Арина Максимова.

Вторым мероприятием с участием Кравченко станет лекция «Как красиво говорить и выражать свои мысли правильно?» Оно пройдет на площадке «Литературное кафе», начало в 18:15. Поэт поделится своим опытом публичных выступлений и расскажет секреты мастерства. Много лет Дмитрий был ведущим на радио и ТВ, работал на государственных и частных мероприятиях, организовывал конференции и мастер-классы. Он является постоянным экспертом арт-кластера «Таврида», участником Всемирного фестиваля Молодежи и студентов, приглашенным спикером «АГентства общественных проектов» Москвы.

Гости лекции узнают, как правильно готовиться к публичным выступлениям, как избавиться от страха сцены, как научиться говорить так, чтобы вас слышали.

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      Варвара Кошечкина
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