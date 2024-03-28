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04:22, 28 марта 2024Силовые структуры

У следствия по делу о теракте в «Крокусе» появилась важная улика

«Известия»: брошенный напавшими на «Крокус» автомат Калашникова нашли на трассе
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Важная улика, вероятно, появилась у следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в четверг, 28 марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, 26 марта на 157-м км трассы М-3 «Украина» — из Москвы в сторону Брянска был найден автомат Калашникова, который нападавшие, предположительно, выбросили, уезжая из Москвы. Оружие обнаружили сотрудники ДПС.

Автомат лежал недалеко от ограждения трассы без плечевого ремня, к нему был присоединен магазин с патронами. Следствию предстоит выяснить, тот ли это автомат, который террористы, согласно показаниям одного из них, выбросили, покидая Москву, пояснил собеседник издания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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