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02:34, 28 марта 2024Бывший СССР

В Харькове снова произошел взрыв

В Харькове произошел новый взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове снова произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канал украинского телеканала «Общественное».

«Второй взрыв в Харькове», — говорится в сообщении. Ранее телеканал также сообщал о взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00:26 звучит воздушная тревога.

25 марта сообщалось, что в центре Киева после объявления тревоги прогремели три мощных взрыва. Мэр города Виталий Кличко подтвердил вызов экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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