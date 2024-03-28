В Харькове снова произошел взрыв

В Харькове произошел новый взрыв

В Харькове снова произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канал украинского телеканала «Общественное».

«Второй взрыв в Харькове», — говорится в сообщении. Ранее телеканал также сообщал о взрыве в городе. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00:26 звучит воздушная тревога.

25 марта сообщалось, что в центре Киева после объявления тревоги прогремели три мощных взрыва. Мэр города Виталий Кличко подтвердил вызов экстренных служб в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.