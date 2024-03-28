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02:31, 28 марта 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на отказывающего в грубом сексе мужа и получила совет

Фото: Maria Vlasova / Unsplash

Молодая женщина, состоящая пять лет в браке, призналась, что ее не устраивает интимная жизнь с мужем, так как он отказывает ей в грубом сексе. С такой проблемой она обратилась к бывшей порноактрисе и секс-колумнистке Джессике Стоя (настоящая фамилия Стоядинович). Ее ответ приводит издание Slate.

Женщина рассказала, что ее муж скромный и в некоторой степени зажатый в сексе человек, поэтому их интимная близость со временем стала однообразной. Она добавила, что ей нравится грубый секс, во время которого доминирует мужчина. «Я люблю, когда меня тянут за волосы, шлепают, проявляют силу. Я просила мужа доставить мне удовольствие таким образом, но он всегда отказывает», — пожаловалась она.

По словам автора письма, муж не скрывает, что не может доминировать в сексе из-за неуверенности в себе. «Я люблю его всем сердцем. Он отличный муж и отец. Но я чувствую, что отсутствие нужного мне секса портит жизнь. Что мне делать?» — спросила женщина.

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В ответ Стоядинович посоветовала супругам обсудить границы допустимого в спальне, которые устраивали бы обоих. «Опишите конкретно, что вы бы хотели получить от избранника. Это может быть любой акт вашего подчинения ему: стояние на коленях, мольбы... Главное дайте ему понять, чего вы хотите», — рекомендовала экс-порно-актриса.

Также колумнистка обратила внимание на то, что удовлетворения подобных сексуальных потребностей можно достичь с участием профессионального доминанта. Те, кто исполняют эту роль, не занимаются с клиентами полноценным сексом, но доставляют удовольствие, объяснила она.

Ранее Стоядинович дала совет пожилой женщине, практикующей секс по телефону. Она объяснила, что при личной встрече с виртуальным партнером ожидание и реальность могут не совпасть.

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      Алиса Дмитриева
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