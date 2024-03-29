Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 29 марта 2024Бывший СССР

Президент Литвы заявил о подготовке страны к «всеобщей обороне»

Президент Литвы Науседа: в стране находятся более 3000 военных из стран НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Более трех тысяч военных из стран НАТО находятся в Литве. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, его слова приводит РИА Новости.

Глава прибалтийской страны выступил на мероприятии, посвященном 20-летней годовщине вступления Литвы в Североатлантический альянс. Он отметил, что за эти годы стороны прошли длинный путь.

Науседа уточнил, что солдаты альянса осуществляют различную деятельность по сотрудничеству, обороне и безопасности. Он добавил, что Литва в настоящее время «готовится к всеобщей обороне». При этом он подчеркнул, что в стране «безопасно, как никогда».

Ранее командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис допустил использование сил НАТО в обход пятой статьи Устава, предусматривающей коллективную оборону членов Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      В Госдуме обвинили главкома ВСУ в цинизме из-за слов о нехватке оружия

      Раскрыт доход семьи Зеленского за 2023 год

      Медведев проиграл в полуфинале турнира в Майами

      Зеленский заявил о возможности отступления ВСУ

      В США рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине из-за нехватки военных

      Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

      Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

      Байден заявил о наступлении переломного момента для США

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше