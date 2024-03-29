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06:00, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Мужчина поговорил с женой перед сном и захотел развестись

Фото: Bruno van der Kraan / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Due-Cucumber-6959 пожаловался на портале, что захотел развестись с женой после одного разговора с ней перед сном. В комментариях пользователи осудили супругу рассказчика и поддержали его.

Мужчина отметил, что женат 15 лет и воспитывает с супругой троих детей. По словам рассказчика, его жена занимается домашним хозяйством, в то время как он отвечает за материальное благополучие семьи.

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Недавно компания, в которой работал мужчина, столкнулась с финансовыми трудностями, и он попал под сокращение. Автор устроился на другую работу, но зарплата там оказалась ниже, чем на его прежней работе. В результате семье рассказчика пришлось сократить расходы. В частности, он и его жена перестали водить детей на дополнительные занятия.

Рассказчик обратил внимание, что после сокращения жена и дети стали хуже к нему относиться. В частности, супруга стала избегать тактильного контакта с ним и перестала готовить ему еду на работу. «Дети стали устраивать истерики из-за отмены их дополнительных занятий всякий раз, когда я пытался поговорить с ними об их поведении», — добавил мужчина.

По словам автора поста, ситуация достигла критической точки, когда близкие не поздравили его с днем рождения. Перед сном мужчина расплакался и спросил у жены, почему она перестала проявлять заботу по отношению к нему. «"Ты получишь это, когда найдешь работу лучше нынешней. Когда я получу обратно свой Mercedes (его пришлось вернуть, потому что я не мог его оплачивать), когда Лиза (старший ребенок) вернется на уроки верховой езды"», — передал ее слова мужчина. После этого разговора рассказчик задумался о разводе.

В комментариях пользователи поддержали идею автора поста расстаться с женой. По их мнению, супруга не любит и не уважает его.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как услышал ссору жены с ее сестрой и узнал, что она обманывала его продолжительное время. После этого автор поста задумался о разводе.

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      Мария Большакова
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