Назван простой способ отмыть кран от налета

«БелНовости»: отмыть кран от налета удастся с помощью лимона

Отмыть кран от налета удастся с помощью лимона. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали разрезать лимон на две части и натереть половинкой цитруса поверхность крана, а затем оставить на 10-15 минут. После этого, заверили они, останется лишь протереть его влажной тряпкой — от налета не останется и следа.

Эксперты предупредили, что для чистки кранов нежелательно применять кислоты, в том числе неразбавленную уксусную кислоту. Помимо этого, они порекомендовали не использовать для этих целей порошки и растворители с крупными абразивными частицами, а также жесткие и металлические щетки, поскольку это чревато появлением царапин на поверхности сантехники.

Ранее специалисты рассказали, что отмыть стеклянные поверхности до блеска можно с помощью картофеля.