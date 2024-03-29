Россиян напугала яркая вспышка в небе

V1.ru: жителей волгоградского поселка Елань напугала яркая вспышка в небе

Жителей рабочего поселка Елань Волгоградской области напугала яркая вспышка в небе. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Россияне поделились с изданием видео, которое было заснято в ночь с 28 на 29 марта. На кадрах была запечатлена вспышка. Местные жители предположили, что «что-то взорвалось».

Власти Волгоградской области пока никак не прокомментировали случившееся. В ЕДДС разъяснили, что никаких чрезвычайных происшествий не было и допустили, что это мог быть сверхзвуковой самолет.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил, что звуки взрыва под Псковом были связаны с плановыми учениями военнослужащих. Он пояснил, что мероприятие проводилось на одном из полигонов. Он призвал жителей не паниковать и доверять проверенным источникам информации.