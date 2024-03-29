ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за рубеж

Центробанк продлил на полгода ограничения на денежные переводы за рубеж

Руководство Центробанка (ЦБ) продлило еще на полгода ограничения на денежные переводы из России за рубеж. Пролонгация будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Уточняется, что россияне и граждане дружественных государств по-прежнему смогут переводить в течение одного месяца не более одного миллиона долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте) на зарубежные счета. Через системы денежных переводов можно будет перевести не более десяти тысяч долларов.

Что касается физических и юридических лиц-нерезидентов, не работающих в России, то им денежные переводы за границу по-прежнему будут недоступны. При этом данное ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под внешним контролем российских юридических или физических лиц, пояснили в ЦБ.

При этом банки из недружественных государств смогут осуществлять рублевые переводы с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях. Эта возможность будет им доступна в том случае, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, заключили в регуляторе.

В последний раз ЦБ продлевал ограничения на денежные переводы из России за рубеж в конце сентября 2023 года. Тогда регулятор, как и сейчас, продлил их действие еще на полгода. Срок этих ограничений истечет 31 марта 2024 года.