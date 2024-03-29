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10:53, 29 марта 2024Экономика

ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за рубеж

Центробанк продлил на полгода ограничения на денежные переводы за рубеж

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) продлило еще на полгода ограничения на денежные переводы из России за рубеж. Пролонгация будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно, сообщается в Telegram-канале регулятора.

Уточняется, что россияне и граждане дружественных государств по-прежнему смогут переводить в течение одного месяца не более одного миллиона долларов США (или эквивалент в другой иностранной валюте) на зарубежные счета. Через системы денежных переводов можно будет перевести не более десяти тысяч долларов.

Что касается физических и юридических лиц-нерезидентов, не работающих в России, то им денежные переводы за границу по-прежнему будут недоступны. При этом данное ограничение не касается зарубежных компаний, находящихся под внешним контролем российских юридических или физических лиц, пояснили в ЦБ.

При этом банки из недружественных государств смогут осуществлять рублевые переводы с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях. Эта возможность будет им доступна в том случае, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, заключили в регуляторе.

В последний раз ЦБ продлевал ограничения на денежные переводы из России за рубеж в конце сентября 2023 года. Тогда регулятор, как и сейчас, продлил их действие еще на полгода. Срок этих ограничений истечет 31 марта 2024 года.

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      Анатолий Акулов
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