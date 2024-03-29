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13:23, 29 марта 2024Экономика

В России появился новый долларовый миллиардер

Владелец разработчика ПО Astra Linux Фролов стал долларовым миллиардером

Фото: Fayaz Aziz / Reuters

Владелец разработчика операционной системы Astra Linux Денис Фролов стал вторым российским долларовым миллиардером из числа разработчиков программного обеспечения (ПО), сообщает РБК со ссылкой на котировки акций «Группы Астра» на Московской бирже.

Отмечается, что ценные бумаги компании еще неделю назад стоившие менее 600 рублей за штуку сейчас котируются по 682 рубля, а накануне стоимость каждой превышала 700 рублей. Фролов владеет 151,6 миллиона акций Группы, что с учетом динамики их стоимости и привело к появлению нового российского миллиардера — его активы оцениваются примерно в 1,1 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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