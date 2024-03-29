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08:53, 29 марта 2024Россия

В российском поселке пристрелили щенка перед приездом губернатора

В курском поселке Жерновец пристрелили щенка перед приездом Старовойта

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В поселке Жерновец Курской области пристрелили семимесячного щенка перед приездом губернатора российского приграничного региона Романа Старовойта. Об этом сообщила общественница Татьяна Бондаренко во «ВКонтакте».

По ее данным, щенок охранял местный дом культуры. Он появился там, когда здание ДК стали ремонтировать. Глава сельсовета поручила избавиться от животного, поскольку дом культуры должен был посетить курский губернатор.

При свидетелях, ничего не поясняя, глава сельсовета лично загнала щенка в угол и один из местных жителей расправился с ним из ружья, подчеркнула общественница.

Сам Старовойт был возмущен подобным поведением со стороны подчиненных. Он пристыдил их за бессмысленную жестокость.

«Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация особенно острая», — написал курский глава в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расчленил попугая жены и поставил в квартире на Комендантском проспекте растяжку с гранатой.

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      Анна Щербакова
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