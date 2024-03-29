ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

Зампред ВТБ Горшков рассказал о возвращении начислений кешбэка рублями с 1 мая

Банк ВТБ откажется от начисления кешбэка в своей программе лояльности бонусами и вернется к рублевой форме с 1 мая 2024 года. Об этом в комментарии РБК рассказал зампредседателя правления организации Георгий Горшков.

Перезапуск программы лояльности станет частью новой стратегии розничного бизнеса, принятой на 2024-2026 годы. Накопленные бонусы клиенты смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года, а обменять на рубли по курсу 0,85 рубля их можно до 30 декабря 2024 года.

По словам Горшкова, изменяется и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от карты. По «Карте для жизни» она вырастет с 2 тысяч рублей до 3 тысяч, по карте «Привилегия» — с 10 тысяч до 20 тысяч, а по карте Private Banking — с 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Клиенты сами будут выбирать три категории для начисления кешбэка, а деньги будут зачисляться один раз в месяц до 10 числа. В настоящее время к программе кешбэка подключены 15,5 миллиона клиентов банка. Кредитная организация надеется, что к 2026 году программа охватит всех клиентов, то есть 35 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что ВТБ запустит бесплатную программу заботы о здоровье будущих мам и детей. Для участия в проекте женщине нужно иметь карту «Мир» ВТБ, встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и установить необходимые приложения для регистрации и получения услуг.