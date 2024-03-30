Мединский рассказал о новых учебниках по истории для средней школы

Мединский заявил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы

Учебники по истории для 5-9-х классов готовы, сейчас они на стадии рецензирования. Об этом ТАСС рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Он пояснил, что новые пособия созданы на базе уже имеющихся учебников линейки ректора МГИМО Анатолия Торкунова и самого Мединского. «Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными. Они прошли уже две апробации академии наук, раньше такой проверки вообще никогда не было», — сказал он.

По его словам, сейчас учебники проходят вторую серию рецензирования, публикация запланирована на этот год. Мединский пообещал, что это будут «лучшие учебники за последние 30 лет», при этом он допустил их доработку после публикации.

Ранее стало известно о согласовании правок в раздел о репрессиях нового учебника по истории Торкунова и Мединского, которым были возмущены общественные деятели Северного Кавказа, в том числе Чечни. Так, в одном из абзацев говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами, из-за чего советское правительство решило «подвергнуть их коллективному наказанию», депортировав в восточные районы страны.