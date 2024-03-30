США поддержали формирование нового правительства Палестины

Госдеп: США одобряют формирование нового кабмина Палестины

США поддерживают формирование нового правительства Палестины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в X.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым палестинским кабмином «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Кроме того, США также ждут проведения «заслуживающих доверия реформ» от нового правительства государства, добавил Миллер.

В четверг, 28 марта, стало известно об утверждении президентом Палестины Махмудом Аббасом нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Оно будет приведено к присяге в воскресенье, 31 марта.