Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 30 марта 2024Мир

США поддержали формирование нового правительства Палестины

Госдеп: США одобряют формирование нового кабмина Палестины

Фото: Kevin Lanceplaine / Unsplash

США поддерживают формирование нового правительства Палестины. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в X.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым палестинским кабмином «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Кроме того, США также ждут проведения «заслуживающих доверия реформ» от нового правительства государства, добавил Миллер.

В четверг, 28 марта, стало известно об утверждении президентом Палестины Махмудом Аббасом нового правительства под руководством Мухаммеда Мустафы. Оно будет приведено к присяге в воскресенье, 31 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отказался от своего ключевого требования для начала переговоров с Россией. Что заставило его сбавить тон?

      Переговоры Польши и Украины о зерне едва не обернулись скандалом

      В России появится бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

      На Украине сообщили о разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области

      США поддержали формирование нового правительства Палестины

      Папа Римский снова пропустил Крестный ход

      В России назвали условие признания Украины страной-террористом

      Орбан предложил самый идеальный вариант для Украины

      В Москве закончилось расследование фиктивной постановки мигрантов на учет

      Талибы пообещали насмерть забивать камнями женщин за измену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше