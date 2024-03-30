Тысячи человек в Берлине вышли на демонстрацию за переговоры по Украине

Тысячи человек в Берлине вышли на демонстрацию за мирные переговоры по Украине

В Берлине проходит демонстрация за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в демонстрации, которая проходит на Карл-Маркс-аллее, участвуют несколько тысяч человек. Протест проходит под лозунгом «Боеспособность? Никогда больше». Спикеры со цены призвали власти Германии остановить поставки оружия в зону конфликта, а также стремиться к миру во всем мире.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента России Владимира Путина в желании втянуть Североатлантический альянс в войну и отсутствии намерения вести переговоры. По словам главы ведомства, если Россия победит, «безопасность и международный порядок в Европе окажутся под угрозой».