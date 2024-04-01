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14:36, 1 апреля 2024Россия

Губернатор сообщил о выезде жителей из приграничного поселка из-за атак ВСУ

Курский губернатор Старовойт: жители покидают поселок Теткино из-за атак ВСУ

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Жители приграничного поселка Теткино покидают его из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании правительства региона, его цитирует «Интерфакс».

«Наиболее сложная обстановка сейчас в поселке Теткино Глушковского района. Две трети населения поселка уже выехали и разместились самостоятельно у своих родственников или в пунктах временного размещения, которые у нас организованы», — сообщил Старовойт.

По его словам, работа властей, связанная с помощью жителям для выезда из обстреливаемых Украины территорий, будет продолжена. Для этого местные могут обратиться в районную администрацию.

Теткино в Курской области практически ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Населенный пункт Глушковского района находится примерно в одном километре от государственной границы.

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      Анастасия Шейкина
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