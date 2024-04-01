Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:12, 1 апреля 2024Культура

Популярная актриса заявила о ненависти со стороны певицы Адель

Актриса Ребел Уилсон выразила мнение, что вызывает ненависть у певицы Адель

Фото: Yara Nardi / Reuters

Австралийская актриса Ребел Уилсон заявила, что она вызывает ненависть у британской певицы Адель. Ее слова приводит Page Six.

По мнению 44-летней комедийной актрисы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди путали двух женщин, которые раньше страдали от лишнего веса. «Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их в этой книге большими, поэтому мне нужно быть осторожной с тем, что я говорю. Именно поэтому, я думаю, Адель меня ненавидит. Был момент, когда она была чуть больше — тогда нас многие путали. Хотя, честно говоря, никогда не спрашивала ее об этом», — написала Уилсон в своих мемуарах.

В книге она также рассказывает, что встречалась с исполнительницей на нескольких мероприятиях, однако обладательница премии «Грэмми» «всегда быстро отворачивалась», когда актриса пыталась подойти к ней. «Как будто моя полнота могла бы передаться ей, если бы я была рядом более тридцати секунд», — пошутила артистка.

Ранее Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность намного позже своих подруг и из-за этого часто испытывала стыд.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

      Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше