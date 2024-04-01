Популярная актриса заявила о ненависти со стороны певицы Адель

Актриса Ребел Уилсон выразила мнение, что вызывает ненависть у певицы Адель

Австралийская актриса Ребел Уилсон заявила, что она вызывает ненависть у британской певицы Адель. Ее слова приводит Page Six.

По мнению 44-летней комедийной актрисы, такая ситуация сложилась из-за того, что люди путали двух женщин, которые раньше страдали от лишнего веса. «Некоторые актрисы обиделись бы, если бы я назвала их в этой книге большими, поэтому мне нужно быть осторожной с тем, что я говорю. Именно поэтому, я думаю, Адель меня ненавидит. Был момент, когда она была чуть больше — тогда нас многие путали. Хотя, честно говоря, никогда не спрашивала ее об этом», — написала Уилсон в своих мемуарах.

В книге она также рассказывает, что встречалась с исполнительницей на нескольких мероприятиях, однако обладательница премии «Грэмми» «всегда быстро отворачивалась», когда актриса пыталась подойти к ней. «Как будто моя полнота могла бы передаться ей, если бы я была рядом более тридцати секунд», — пошутила артистка.

Ранее Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность намного позже своих подруг и из-за этого часто испытывала стыд.