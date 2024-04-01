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08:43, 1 апреля 2024Мир

Поражение партии Эрдогана связали с экономической нестабильностью в стране

Politico: турецкие избиратели наказали партию Эрдогана за кризис стоимости жизни

Фото: Umit Bektas / Reuters

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой является президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, потерпела поражение на муниципальных выборах из-за роста светской оппозиции. Об этом сообщает Politico.

Поражение партии Эрдогана связали с ростом светской оппозиции и экономической нестабильностью в стране. Народно-республиканская партия (НРП) одержала победу в Стамбуле, где мэром был переизбран Экрем Имамоглу. «Консервативные избиратели наказали ПСР на избирательной урне за кризис стоимости жизни», — отметила приглашенный научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики Селин Наси.

По ее словам, выборы показали, что экономические факторы превзошли разнообразие политики идентичности Эрдогана, добавив, что НРП вышла за пределы своих прибрежных опорных пунктов. Уточняется, что Турция уже несколько лет борется с заоблачной инфляцией. Согласно официальным данным, цены по-прежнему растут на 67 процентов в год.

Как отмечает издание, победа в Стамбуле могла бы дать Эрдогану политический импульс и экономические ресурсы для продвижения вперед к своей цели по внесению поправок в конституцию, чтобы продлить срок его пребывания у власти.

Член парламента от НРП Утку Чакирезер назвала результат выборов предупреждением избирателей в адрес партии Эрдогана. «Избиратели дали правительству желтую карточку», — объяснил он, уточнив, что теперь досрочные выборы могут стать более вероятными.

Ранее Эрдоган признал поражение своей партии на выборах. Он подчеркнул, что объективно и самокритично проанализирует случившееся.

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      Виктория Кондратьева
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