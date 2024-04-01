Путин поручил обеспечить скорую помощь в прифронтовой зоне средствами РЭБ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить скорую медицинскую помощь в прифронтовой зоне средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

Защитить от обстрелов бригады врачей в прифронтовых зонах Путин поручил правительству вместе с руководством новых регионов России, а также Белгородской области. Власти должны обеспечить «оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи».

Ответственными за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин и главы регионов России, следует из текста поручения.

Ранее Путин отметил высококвалифицированную помощь, которую врачи оказывают участникам специальной военной операции.