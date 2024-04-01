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13:06, 1 апреля 2024Путешествия

Россияне стали чаще ездить за границу

«Коммерсант»: объем бронирований туров за границу вырос на 10-20 процентов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В первом квартале 2024 года объем бронирований туров за рубеж вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О том, что россияне стали чаще ездить за границу, пишет «Коммерсант».

По данным российских туроператоров, поток туристов в другие страны увеличился на 10-20 процентов. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин выразил мнение, что это связано со стабилизацией рубля и расширением географии полетов.

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Хотя число поездок в традиционно популярную Турцию сокращается, россияне все чаще выбирают другие направления — Шри-Ланку, Таиланд, Кубу, Индонезию, Маврикий, Вьетнам.

Однако в дальнейшем объем продаж зарубежных путевок так быстро расти не будет. По мнению Горина, потенциал увеличения авиаперевозок фактически исчерпан. Тормозить продажи будет и увеличение расходов на отдых в других странах.

Ранее Россия возобновила прямые рейсы с еще одной страной — Иорданией. Самолеты туда будут летать из столичного аэропорта Домодедово раз в неделю.

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      Мария Борисова
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