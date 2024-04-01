Царьград: Киев мог подставить американский экипаж уничтоженного Patriot

Киев из мести Вашингтону мог подставить под российский ракетный удар американский экипаж зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, уничтоженного в Харьковской области. Так поражение установки объяснил в разговоре с телеканалом «Царьград» источник в российских спецслужбах.

«ЗРК с американскими инструкторами оказался каким-то образом неприкрытым чуть ли не на линии боевого соприкосновения. Где его наши успешно вычислили и уничтожили. То есть, выходит, Киев мог подставить своих же западных партнеров», — говорится в публикации.

Отмечается, что причиной мести со стороны Украины, вероятно, стал удар по российскому Ил-76, в котором перевозились украинские военнопленные. Собеседник издания возлагает ответственность за поражение военно-транспортного самолета на наемников из США, которые 12 марта управляли установкой Patriot.

Ранее возможности России по уничтожению ЗРК американского производства объяснили в Киеве. По словам генерала Вооруженных сил Украины Сергея Кривоноса, поражение комплексов стало возможным благодаря превосходству Российской армии в разведке и наблюдении.