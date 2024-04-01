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10:19, 1 апреля 2024Силовые структуры

В Бурятии арестовали бывшего спикера Народного хурала по делу о мошенничестве

В Улан-Удэ арестовали экс-спикера Народного хурала по делу о мошенничестве

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Советский районный суд Улан-Удэ арестовал до 29 мая бывшего председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева по делу о мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Экс-спикер обвиняется в двух преступлениях по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ. О его аресте ходатайствовали следователи регионального управления ФСБ.

По данным следствия, Доржиев, сговорившись с другими фигурантами дела, совершил хищение свыше 36 миллионов рублей путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Управления капитального строительства правительства Республики Бурятия и одной из местных школ. Уточняется, что обвиняемый действовал от имени компаний «Витим» и «Строительная компания "Развитие"».

Бывшего чиновника задержали 29 марта.

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      Олеся Мицкевич
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