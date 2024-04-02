Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 2 апреля 2024Ценности

Джулия Фокс вышла в свет в трусах и желтом парике и была обругана в сети

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс вышла в свет в откровенном образе и была обругана в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Отмечается, что 34-летняя знаменитость посетила баскетбольный матч, проходивший в спортивном комплексе Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Она предстала перед папарацци в желтом парике с короткими локонами и монохромном белом наряде. Так, костюм звезды состоял из топа с подчеркивающими грудь фактурными деталями и трусов с заниженной талией.

Кроме того, манекенщица набросила на плечи шубу, надела остроносые серебристые туфли на каблуках и взяла с собой прозрачную сумку. При этом она высветлила брови и подчеркнула глаза черными стрелками. Известно, что данный образ был создан совместно с производящим сыр брендом Velveeta в честь выпуска маркой полуперманентной краски для волос.

Читатели издания оценили внешний вид Фокс под публикацией. «Ох, мои глаза», «В твоем доме нет зеркала, дорогая?», «Неужели она так жаждет внимания? Это некрасивый образ», «Парик совершенно отвратительный», «Выглядит как сумасшедшая медсестра из 50-х», «Похожа на инопланетянина», — заявили юзеры.

В марте Джулия Фокс призвала дизайнеров создавать одежду из мусора.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Джулия Фокс вышла в свет в трусах и желтом парике и была обругана в сети

      В России педагога коррекционной школы арестовали на 10 суток за избиение ученика

      Центробанк заявил о поиске решений проблемы с картами «Мир»

      Генсек НАТО захотел выделить Украине военную помощь в 100 миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше