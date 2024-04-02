Гость шоу «Что было дальше?» рассказал о влиянии проекта на карьеру

Стример Бустер рассказал, что участие в «ЧБД» не повлияло на его карьеру

Популярный блогер и стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев), ставший в декабре 2023 года гостем шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), рассказал, что участие в программе не оказало никакого влияния на его карьеру. На эту тему он высказался в беседе с ведущим Василием Труновым в шоу «Вписка», доступном на YouTube.

Бустер рассказал, что у него не сразу получилось раскрепоститься на сцене «ЧБД», так как он чувствовал себя некомфортно. Блогер отметил, что до приглашения в проект не смотрел ни одного выпуска шоу. «Я, наверное, больше из-за зала [испытывал волнение], я же никогда не выступаю перед людьми», — объяснил он.

В то же время в ответ на вопрос о том, повлияло ли участие в популярном проекте на его карьеру, Бустер заявил, что оно никак не отразилось на его популярности. При этом, по его словам, после выхода выпуска с его участием ему писали несколько публичных личностей и знакомых.

Ранее комик Расул Чабдаров, ставший в декабре 2021 года гостем шоу «Что было дальше?», рассказал, что его аудитория увеличилась в разы после участия в шоу.

«Что было дальше?» — популярное интернет-шоу, выходившее на YouTube-канале LABELCOM, а затем на платформе «VK Видео». В передаче пятеро комиков слушают историю из жизни звездного гостя, подкалывая и высмеивая его, а затем пытаются угадать финал.