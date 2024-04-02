Пасынок Газманова отказался от фамилии артиста

Пасынок Газманова Филипп отказался от фамилии артиста

Пасынок народного артиста Российской Федерации Олега Газманова Филипп решил отказаться от фамилии отчима и взять девичью фамилию матери — Муравьев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что такое решение было принято после внесения Олега Газманова в санкционный список Евросоюза в октябре 2022 года.

25-летний пасынок исполнителя является совладельцем ООО «Фрейтер» и владеет 43,1 процента акций. Организация занимается грузоперевозками, а ее выручка, по данным портала, составляет более миллиарда рублей, поэтому решение о смене фамилии могло быть связано именно с ведением бизнеса. В Едином государственном реестре юрлиц данные пасынка артиста уже изменены.

Мать Филиппа Марина Муравьева вышла замуж за Газманова, когда ее сыну было пять лет, в 2003 году.

Ранее Олег Газманов высказался о включении своих песен в школьную программу.