Патрушев рассказал о планах США на Украину

Секретарь Совбеза Патрушев: США видят Украину как антироссийскую территорию

США планируют использовать Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, по этой причине необходима демилитаризация республики. «Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий», — отметил Патрушев.

В ходе интервью секретарь Совбеза заявил, что многолетней целью коллективного Запада является ослабление Россией. Он отметил, что США и Британия специально раздувают русофобию, стремясь покрепче привязать к себе страны НАТО.