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00:18, 2 апреля 2024Россия

Патрушев рассказал о планах США на Украину

Секретарь Совбеза Патрушев: США видят Украину как антироссийскую территорию

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США планируют использовать Украину в качестве подконтрольной им антироссийской территории, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, по этой причине необходима демилитаризация республики. «Североатлантический альянс де-факто является стороной украинского конфликта, активно участвует в организации обстрелов неонацистами российских территорий», — отметил Патрушев.

В ходе интервью секретарь Совбеза заявил, что многолетней целью коллективного Запада является ослабление Россией. Он отметил, что США и Британия специально раздувают русофобию, стремясь покрепче привязать к себе страны НАТО.

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      Марина Совина
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