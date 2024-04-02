Путин прокомментировал свой результат на выборах президента России

Путин назвал свой результат на выборах отражением позиции общества

Результат прошедших в России президентских выборов демонстрирует позицию общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД, фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».

«Ваш покорный слуга был кандидатом, который получил рекордное количество голосов», — сказал Путин, обращаясь к собравшимся. Это выражает отношение граждан к власти в целом, подчеркнул он.

В связи с этим президент отметил важность работы органов МВД. От эффективности работы ведомства зависит внутреннее состояние общества, отметил глава государства.

Трехдневное голосование на выборах президента России завершилось 17 марта. Владимир Путин после подсчета 100 процентов бюллетеней набрал более 87 процентов голосов. В Кремле такой результат назвали беспрецедентным.