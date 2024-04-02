Россиянам дали советы по выбору пылесоса

Эксперт Васильев: пылесос с мощностью более 350 Вт необходим, если есть животные

Современные магазины предлагают россиянам широкий выбор пылесосов. Как не потеряться в этом разнообразии и понять, какой вариант необходим лично вам, в разговоре с NEWS.ru объяснил строительный эксперт Федор Васильев.

Классические сетевые модели предлагают мощность всасывания в диапазоне от 100 до 500 Ватт. Для стандартной квартиры хватит мощности от 300 до 350 Ватт. Большая мощность потребуется в том случае, если дома есть животные, советует Васильев.

Сузить выбор следует до моделей, оснащенных контейнером-циклоном с фильтром по стандарту HEPA. Уровень фильтрации также может различаться. Модели с фильтрами уровня от H12 и выше рекомендуется брать аллергикам. Остальным, по словам специалиста, подойдут варианты H10 и H11.

В поисках пылесоса для стандартной одно- или двухкомнатной квартиры остановите выбор на моделях с комплектом как минимум из трех дополнительных насадок. При покупке нужно закладывать бюджет от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности домашних ковров. Ученые зафиксировали, что этот предмет интерьера способен накапливать табачный дым и спустя время выделять вызывающие рак вещества. Помимо этого, в коврах обитают грибки и пылевые клещи — главные триггеры бронхиальной астмы.