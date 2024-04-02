Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам дали советы по выбору пылесоса

Эксперт Васильев: пылесос с мощностью более 350 Вт необходим, если есть животные

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Современные магазины предлагают россиянам широкий выбор пылесосов. Как не потеряться в этом разнообразии и понять, какой вариант необходим лично вам, в разговоре с NEWS.ru объяснил строительный эксперт Федор Васильев.

Классические сетевые модели предлагают мощность всасывания в диапазоне от 100 до 500 Ватт. Для стандартной квартиры хватит мощности от 300 до 350 Ватт. Большая мощность потребуется в том случае, если дома есть животные, советует Васильев.

Сузить выбор следует до моделей, оснащенных контейнером-циклоном с фильтром по стандарту HEPA. Уровень фильтрации также может различаться. Модели с фильтрами уровня от H12 и выше рекомендуется брать аллергикам. Остальным, по словам специалиста, подойдут варианты H10 и H11.

Материалы по теме:
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021
Что изменится в жизни россиян в октябре. Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
Что изменится в жизни россиян в октябре.Главное о техосмотре, зарплатах, пособиях и правилах оформления кредитов
1 октября 2021

В поисках пылесоса для стандартной одно- или двухкомнатной квартиры остановите выбор на моделях с комплектом как минимум из трех дополнительных насадок. При покупке нужно закладывать бюджет от 5 до 10 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о неожиданной опасности домашних ковров. Ученые зафиксировали, что этот предмет интерьера способен накапливать табачный дым и спустя время выделять вызывающие рак вещества. Помимо этого, в коврах обитают грибки и пылевые клещи — главные триггеры бронхиальной астмы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

      Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

      В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Украинский генерал призвал превращать харьковские дома в крепости

      Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

      Шойгу назвал взятые Россией под контроль населенные пункты в зоне СВО в марте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше