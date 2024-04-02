Среда обитания
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11:11, 2 апреля 2024Среда обитания

Загрязнение реки в российском регионе заинтересовало следователей

Глава СК Бастрыкин вмешался в ситуацию с загрязнением реки в Пермском крае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил провести проверку загрязнения реки Вильва в поселке Всеволодо-Вильва в Пермском крае. Местные жители пожаловались, что в воду попадают стоки из очистных сооружений. Об этом говорится в сообщении информационного центра СК в Telegram.

Местные жители пожаловались, что очистные сооружения предприятия «Вильва-Водоконал» работают неправильно. Из-за этого сточные воды с химическими веществами попадают в реку. Суд еще в 2021 году обязал компанию провести ремонт, однако оборудование до сих пор не поменяли.

Вильва — река в Пермском крае, левый приток Яйвы. Кроме Всеволодо-Вильвы на реке расположен поселок Яйва и несколько деревень.

Руководителю управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено провести проверку и сообщить о ее результатах.

В конце марта Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту жалоб о сбросе сточных вод в реку Кубань в Краснодаре. Из-за грязи вода в реке потемнела и издает неприятный запах.

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      Платон Щукин
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