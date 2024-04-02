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09:54, 2 апреля 2024Экономика

Нефть подорожала до максимума с 31 октября

Биржевые цены на нефть Brent превысили 88 доллларов за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Стоимость фьючерсных контрактов на июньские поставки нефти эталонной североморской марки Brent в моменте превысили отметку в 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Столь высоких котировок не наблюдалось на площадке с 31 октября 2023 года. Однако ближе к 9:35 по московскому времени цены на июньские поставки нефти незначительно опустились, снизившись до отметки в 87,9 доллара за баррель. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,5 процента. К 9:45 котировки достигли уровня в 87,99 доллара (плюс 0,65 процента).

Схожую динамику к этому времени демонстрировали и фьючерсные контракты на июльские поставки Brent. Их котировки прибавили 0,6 процента и достигли уровня в 87,02 доллара за баррель. В свою очередь, стоимость августовских поставок эталонного сырья составила 86,1 доллара (плюс 0,57 процента).

Котировки Brent продолжают расти с конца марта. В ходе торгов 28 марта стоимость фьючерсных контрактов на майские поставки нефти достигла уровня в 87,3 доллара за баррель, поднявшись на 1,4 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии. Таким образом, за неполную неделю котировки прибавили 0,69 доллара за баррель.

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      Анатолий Акулов
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