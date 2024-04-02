Россиянка побывала в столовой Пятигорска и рассказала о еде за 40 рублей

Российская путешественница побывала в одной из столовых Пятигорска и рассказала, что не пожалела о походе. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, ассортимент еды в заведении оказался стандартным для столовой: несколько видов салатов с маслом или майонезом, котлеты, тефтели, тушеные овощи и разные гарниры, сырники и запеканки.

Цены россиянка назвала вполне бюджетными. Например, тефтели и куриное филе с ананасом там стоили 120 рублей, крабовый салат — 60 рублей, рис — 45 рублей, а пшеничная каша — 40 рублей.

«Порции в столовой оказались достаточно щедрыми, — заключила блогерша. — Еда добротная, довольно вкусная, есть вопросики к ней, но за свою цену вполне нормально».

Ранее эта же туристка пообедала в кафе для дальнобойщиков и рассказала, что ее удивили большие порции по низкой цене. По словам путешественницы, наесться супом и салатом там можно за 200 рублей.