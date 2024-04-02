В Совфеде отреагировали на прогнозы американцев о возможном новом сроке Байдена

Пушков: и без того шаткие позиции Байдена на выборах подрывают его здоровье

На грядущих выборах президента в США позиции действующего руководителя страны Джо Байдена подрывает его состояние здоровья. Об этом, комментируя прогнозы американцев о возможном новом сроке Байдена, заявил сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий отреагировал на данные Daily Mail, согласно которым лишь 38 процентов избирателей считают, что Байден в случае переизбрания доживет до конца срока в 2029 году.

По мнению сенатора, такая позиция Байдена для переизбрания не слишком хорошая. Главной темой избирательной кампании в США уже стало состояние здоровья главы государства, подчеркнул Пушков.

«И, кстати, тут же возникает вопрос: в чьих руках окажется Белый дом после Байдена в случае, если он все же будет переизбран. Выходит, что в руках Камалы Харрис — самой слабой из всех вице-президентов США, как минимум, за последние 100 лет», — написал он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Предполагается, что борьба развернется между Дональдом Трампом, представляющим Республиканскую партию, и нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом.