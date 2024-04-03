Диетолог перечислил роковые ошибки худеющих

Диетолог Семирядов: человеку проще худеть в компании

Чтобы терять вес, нужно прежде всего учитывать первопричину набора лишних килограммов, рассказал диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов. Роковые ошибки худеющих он перечислил в беседе с радио Sputnik.

По словам Семирядова, у человека может быть повышенный аппетит из-за снижения или повышения уровня кортизола на фоне стресса, и ошибкой будет худеть без учета этих факторов. «Может быть дефицит витаминов, минералов, недостаток магния, цинка, хрома, железа, что тоже повышает аппетит. Усталость, истощение человека и его нервной системы на фоне стресса или других причин может приводить к тому, что у него просто будет мало сил на поддержание физической активности», — сказал он, добавив, что сперва нужно убрать эти причины, а после худеть.

Кроме того, добавил он, ошибкой будет похудение без поддерживающей человека компании. Семирядов подчеркнул, что человеку проще, веселее и эффективнее худеть, когда у него есть наставник или команда, мотивирующие его и оберегающие от промахов.

Кроме того, в число ошибок он включил отсутствие спланированного рациона с балансом белков, жиров и углеводов, отказ от измерения показателей массы тела, спешка.

Семирядов порекомендовал приступающим к похудению людям сперва пройти обучающую программу о снижении веса, чтобы не допустить распространенных ошибок. Людям без серьезных заболеваний или сильно выраженного лишнего веса он посоветовал обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу. «Если какие-то заболевания или выраженный избыточный вес есть, советую обращаться к врачам, которые работают с избыточной массой тела. Некоторым требуется консультация психотерапевта или психолога», — заключил врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Ужевко заявила, что похудеть к лету без вреда для здоровья можно, если сбросить надо не более трех килограммов. Более быстрые темпы похудения, подчеркнула врач, будут сопровождаться сжиганием не жировой, а мышечной ткани и ухудшением самочувствия, поскольку этот процесс организм воспринимает как сильный стресс.