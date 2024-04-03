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13:10, 3 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о штормовом ветре

Синоптики предупредили о ветре до 21 метра в секунду в Москве

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве в среду, 3 апреля, ожидается усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду. Об этом со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидрометцентра предупредило московское управление МЧС.

Ожидается, что непогода сохранится до 21:00. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными и осторожными, не оставлять детей без присмотра, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от ветра под деревьями.

Автомобилистам посоветовали не парковаться у деревьев, избегать внезапных маневров, снизить скорость движения при вождении во время неблагоприятных погодных условий.

Из-за шквалистого ветра в районе Хамовники на улице Доватора рухнуло дерево. Кроме того, напротив здания правительства Московской области в Красногорске упала остановка.

Ранее синоптики предупредили москвичей о похолодании. В конце недели возможны осадки в снежной фазе, а также гололедица. В ночь на пятницу, 5 апреля, столбики термометров в столице опустятся до отрицательных значений.

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      Мария Черкасова
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