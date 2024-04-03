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13:18, 3 апреля 2024Силовые структуры

Пособник напавших на «Крокус» террористов не признал вину

Пособник напавших на «Крокус» террористов Исломов заявил, что не знал о теракте

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Обвиняемый в пособничестве террористам, которые напали на концертный зал «Крокус Сити Холл», 64-летний Исроил Исломов заявил, что не знал о теракте. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Залина Есенова.

Есенова подчеркнула, что Исломов не признает свою вину. От других комментариев она отказалась.

Ранее Мосгорсуд признал законным его арест. По версии следствия, Исломов и двое его сыновей оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Один из сыновей продал автомобиль Renault, на котором передвигались преступники после нападения. Машиной он владел 2,5 года.

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