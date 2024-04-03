Известный российский комик рассказал о тяжелых проблемах со здоровьем

Комик Костя Пушкин заявил, что врачи прогнозировали ему месяц жизни

Известный российский комик Костя Пушкин рассказал, что однажды врачи поставили ему тяжелый диагноз и заявили, что ему осталось жить около месяца. О проблемах со здоровьем он вспомнил в подкасте «Гадзилы», видео вышло на YouTube.

«У меня просто неожиданно обнаружили смертельную историю. Сказали: "У тебя месяц остался"», — заявил юморист. По словам Пушкина, тогда же медики сообщили, даже если он будет соблюдать все их рекомендации, никто не может гарантировать, что он сможет выжить.

Комик отметил, что, узнав прогноз врачей, он перестал строить планы на будущее, а в остальном продолжит так же, как и до болезни. Впоследствии Пушкину сделали операцию, она прошла успешно. Однако после нее юмористу пришлось отказаться от курения и алкоголя. «Я могу [только] пару бокалов вина выпивать», — отметил он.

Ранее Пушкин раскрыл изнанку работы на телевидении. В частности, он заявил, что главная цель, ради которой многие юмористы участвуют в телепроектах, — увеличение аудитории.