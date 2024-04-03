Россиянка приготовила салат на Пасху и восхитила итальянцев

Живущая в Европе российская тревел-блогерша рассказала историю о том, как она приготовила знакомым итальянцам салат из морепродуктов на католическую Пасху и восхитила их его вкусом. Она поделилась опытом в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

«"Это у вас в России такой салат делают?" — спрашивали итальянцы, на что я отвечала, что традиционно его готовят на Пасху в моей семье», — написала автор публикации.

Она пояснила, что положила в салат вареные яйца, креветки, кальмары, крабовые палочки, икру и майонез. После этого блогерша перемешала все ингредиенты и убрала блюдо в холодильник настояться.

По словам путешественницы, сначала иностранцы опасались есть салат и просили положить им совсем немного в тарелку. «А в итоге каждый взял добавку, "бис", и съели все, что было в миске, за пару минут, не оставив ничего мужу, которого не было на праздничном обеде, так как он работал», — призналась россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша побеседовала со знакомым итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, он ужаснулся обилию растворимого кофе в пакетиках на стеллажах.