Россиянкам назвали модную замену шапкам на весну

Стилист Анастасия Хохлова назвала повязки и косынки модной заменой шапкам весной

Стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам модную замену шапкам на весну 2024 года. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалистки, в текущем сезоне актуальной альтернативой данному предмету гардероба станут бейсболки, повязки и косынки. При этом последние можно носить как классическим способом, так и в виде банданы или повязки на голову. Кроме того, эксперт предложила указанным аксессуаром украсить шею или сумку.

«Такой головной убор выступает в качестве яркого, выразительного акцента и нуждается в сдержанном аккомпанементе. Поэтому косынкой лучше дополнить однотонный брючный костюм в пастельном оттенке или белую рубашку со светлыми джинсами», — отметила стилистка.

Что касается повязок, которые также были популярны в 1990-х годах, — их получится сочетать с любой прической. Например, с косичками, конским хвостом или распущенными прядями, указала Хохлова. Удачным вариантом станет изделие с анималистическим принтом. В то же время моделью черного цвета можно дополнить повседневные наряды с кожаной курткой или бомбером, джинсами и грубыми ботинками, а также с тренчем, платьем длины миди и ботильонами.

Деталями актуального образа в текущем сезоне также окажутся кепки и бейсболки из различных материалов. «Кепка может быть выполнена из кожи, замши, вельвета или текстиля. Разнообразие не только материалов изготовления, но и цветов позволяет сочетать ее с любыми стилями в одежде. Не бойтесь выбирать головные уборы насыщенных оттенков — они привнесут в ваш повседневный весенний гардероб радость и хорошее настроение», — заключила специалистка.

В марте россиянкам также назвали модную замену футболкам на лето. По словам экспертов, данный предмет гардероба в грядущем сезоне уступит место асимметричным топам.