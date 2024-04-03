Рост числа опасных погодных явлений в России объяснили

Климатолог Семенов: растущая влагоемкость атмосферы увеличила число катаклизмов

Рост числа природных катаклизмов в России связан с увеличением влагоемкости атмосферы. Участившиеся опасные погодные явления объяснил исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Более теплая атмосфера может содержать больше водяного пара — это приводит к интенсивному движению воздуха и вызывает обильные осадки и прочие опасные явления, рассказал климатолог.

«Если пар начнет конденсироваться, будет выделяться явное тепло, воздух будет нагреваться, при этом конденсированная влага будет выпадать в виде осадков. Все это приводит к интенсивному атмосферному движению — это ливни, это шквал, это смерч, торнадо. Это сильные осадки, мы наблюдаем изменение характера этих осадков в сторону более сильных и интенсивных ливней в последнее десятилетие», — пояснил Семенов.

Ранее в Росгидромете выяснили, что за 2023 год число природных катаклизмов в стране увеличилось на 22 процента. В минувшем году эксперты зафиксировали 1191 опасное гидрометеорологическое явление, в то время как годом ранее их количество составило 976. Показатель 2023 года оказался вторым по величине за последние 16 лет. В 2021 году было зарегистрировано 1205 случаев.