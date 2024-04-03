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20:06, 3 апреля 2024Экономика

Идею строительства моста на Сахалин оценили

СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Jabiltones / Shutterstock / Fotodom

Строительство моста между Сахалином и материком будет очень сложным проектом с технической точки зрения. Об этом заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru.

По мнению экономиста, на создание такой конструкции уйдет больше средств, чем на строительство Крымского моста. «Многие эксперты отмечали, что мост на Сахалин будет более затратным, так как там гидрологические и природные условия хуже», — рассказал эксперт.

Экономист предлагает заняться модернизацией автомобильных трасс в стране. «Россия нуждается в большом количестве инфраструктурных проектов, но прежде всего – в строительстве автомобильных дорог современного уровня. Пока мы занимаем девятое место в Европе по длине сети автомобильных дорог», — цитирует Кульбаку издание. По его словам, строительство новых автострад существенно повлияет на развитие бизнеса и промышленности во всех регионах.

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      Виктория Клабукова
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