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16:29, 3 апреля 2024Забота о себе

«Яндекс Маркет» начал продавать собственные кухонные гарнитуры и гардеробы

«Яндекс Маркет» выпустил комплекты кухонь и гардеробов Pragma

Фото: пресс-служба Яндекс Маркета

«Яндекс Маркет» начал продавать кухонные гарнитуры и гардеробные системы под брендом Pragma. Покупателям доступны как готовые комплекты, так и возможность собрать комбинацию из подходящих по размеру и наполнению шкафов. До конца года маркетплейс планирует расширить ассортимент Pragma для кухни и прихожей до 200 товаров, чтобы была возможность собрать около 3000 комбинаций.

Кухни бренда представлены в шести вариантах. В трех из них есть места для встраиваемого духового шкафа. Все виды кухонных шкафов Pragma можно приобрести по отдельности. Кухни доступны в трех цветах: классическом белом, дымчато-зеленом и пыльно-розовом.

Представлены также гардеробные системы в 15 вариантах. Во время оформления заказа покупатели смогут выбрать несколько параметров: ширину и глубину гардероба, тип и цвет дверей, варианты сочетания полок, вешалок и других внутренних элементов. Например, можно собрать как шкаф, так и целую гардеробную комнату — в зависимости от потребностей и пространства. Сейчас на сервисе доступны гардеробы в белом цвете глубиной 60 сантиметров. В ближайшие месяцы появятся еще четыре варианта цветов, а также зеркальные двери.

Мебель Pragma для кухни и гардероба изготавливают на российских фабриках. Стоимость готовых кухонных гарнитуров начинается от 18 400 рублей, а гардеробных комплектов — от 9999 рублей. Услугу по сборке мебели можно выбрать под карточкой товара в приложении маркета. Мастера приедут и соберут комплект на следующий день после его доставки. Услугу сборки осуществляют мастера партнерского сервиса Clicker.

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      Алена Шаповалова
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