США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

Госдеп США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона о контроле за НКО

Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона о контроле за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в заявлении представителя госдепа Мэтью Миллера, опубликованном на сайте американского посольства в Бишкеке.

«Это последнее из ряда действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество», — сказал представитель ведомства.

По его словам, они играют решающую роль в объединении правительства и общества для улучшения благосостояния всех граждан страны, а этот закон возложит на них неоправданное бремя и может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь населению.