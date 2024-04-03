Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 3 апреля 2024Мир

США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

Госдеп США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона о контроле за НКО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Госдепартамент США выразил обеспокоенность принятием в Киргизии закона о контроле за деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в заявлении представителя госдепа Мэтью Миллера, опубликованном на сайте американского посольства в Бишкеке.

«Это последнее из ряда действий правительства Кыргызстана, которые подрывают демократическое управление и гражданское общество», — сказал представитель ведомства.

По его словам, они играют решающую роль в объединении правительства и общества для улучшения благосостояния всех граждан страны, а этот закон возложит на них неоправданное бремя и может ограничить или прекратить деятельность организаций, оказывающих жизненно важную помощь населению.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Финалиста «Голоса» избили в Москве

      В трофейных беспилотниках ВСУ обнаружили скрытые радиомаяки-ловушки

      Виктория Боня показала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес после похудения

      Матвиенко высказалась о наказании для террористов из «Крокуса»

      Число пострадавших при первой с начала СВО атаке БПЛА на Татарстан снова выросло

      Назван простой способ убрать запах еды из пластикового контейнера

      Самый старый мужчина в мире скончался в возрасте 114 лет

      Малкина признали первой звездой дня в НХЛ

      США забеспокоились из-за принятого в Киргизии закона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше