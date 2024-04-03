Стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Украине

Reuters: власти США ради согласования помощи Киеву снимут запрет на экспорт СПГ

Власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам одного из собеседников агентства, американские власти могут пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кена Пакстона заявил, что власти 16 штатов Соединенных Штатов подали иск в суд против американского президента Джо Байдена с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. По словам генпрокурора, глава Белого дома подрывает экономику Техаса.