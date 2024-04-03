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02:17, 3 апреля 2024Мир

Стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Украине

Reuters: власти США ради согласования помощи Киеву снимут запрет на экспорт СПГ

Фото: Marcy de Luna / Reuters

Власти США могут снять наложенный американским лидером Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ), чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам одного из собеседников агентства, американские власти могут пойти на снятие паузы отчасти потому, что она не несла каких-либо ограничений на экспорт газа в ближайшем будущем.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кена Пакстона заявил, что власти 16 штатов Соединенных Штатов подали иск в суд против американского президента Джо Байдена с требованием отменить бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа из страны. По словам генпрокурора, глава Белого дома подрывает экономику Техаса.

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      Марина Совина
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